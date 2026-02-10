Travolto dalla valanga Il finanziere è gravissimo

Il finanziere rimasto travolto dalla valanga è in condizioni gravissime. La notizia che sia ancora vivo dà speranza ai suoi compaesani di Limone Piemonte e ai soccorritori di Madesimo. Tutti aspettano notizie più chiare sulle sue condizioni, mentre i soccorsi continuano a lavorare sul posto.

La notizia che sia ancora in vita ha riacceso la speranza sia tra i suoi compaesani di Limone Piemonte, nel Cuneese, che tra i colleghi del Soccorso alpino e della guardia di finanza di Madesimo. Tutti restano in attesa di aggiornamenti. E di un miracolo, perché le condizioni del finanziere del Sagf Erik Pettavino, 30 anni, travolto venerdì da una valanga sopra la diga di Montespluga mentre si trovava impegnato in un’attività di addestramento insieme a un collega, sono gravissime, addirittura disperate se si considera che domenica sera aveva già iniziato a circolare la notizia che non fosse sopravvissuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina sulle pendici del Monte Tiarfin, a Udine, un vigile del fuoco di 29 anni, Carlo Notari, è morto dopo essere stato travolto da una valanga.

