Un escursionista romano è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere caduto in un crepaccio sulla Marmolada. Il 31enne stava percorrendo sugli sci un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando un distacco di neve lo ha travolto, rovesciandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti. La chiamata al 112 – comunica il Soccorso alpino e speleologico del Trentino – è arrivata intorno alle 13.45 da parte degli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Escursionista 31enne travolto da una valanga sulla Marmolada: recuperato in un crepaccio, è gravissimo

Leggi anche: Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio

Leggi anche: Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio - 30 di oggi, sabato 27 dicembre, l'intervento di ricerca e soccorso per uno sciatore freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga in Marmolada. today.it