Escursionista 31enne travolto da una valanga sulla Marmolada | recuperato in un crepaccio è gravissimo
Un escursionista romano è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere caduto in un crepaccio sulla Marmolada. Il 31enne stava percorrendo sugli sci un traverso a una quota di 2.700 metri circa, sotto Punta Rocca, quando un distacco di neve lo ha travolto, rovesciandolo oltre un balzo di roccia, in uno dei numerosi crepacci presenti. La chiamata al 112 – comunica il Soccorso alpino e speleologico del Trentino – è arrivata intorno alle 13.45 da parte degli amici che si trovavano inizialmente con lui, ma che non avevano più sue notizie da circa mezz’ora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio
Leggi anche: Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave
Valanga sulla Marmolada, travolto un escursionista di 31 anni: estratto da un crepaccio - 30 di oggi, sabato 27 dicembre, l'intervento di ricerca e soccorso per uno sciatore freerider caduto in un crepaccio a seguito di una valanga in Marmolada. today.it
Marmolada, freerider 31enne travolto da valanga: è grave - (Adnkronos) – È ricoverato in gravi condizioni, all’ospedale Santa Chiara di Trento, un freerider romano di 31 anni, travolto oggi pomeriggio da una valanga e caduto in un crepaccio, sul lato trentino ... msn.com
Travolto da una valanga, cade in un crepaccio: 31enne romano in condizioni gravissime - Si tratta di un freerider di 31 anni: l'allarme lanciato nel pomeriggio, difficili le operazioni di ricerca e recupero ... rainews.it
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.