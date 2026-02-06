Cinesi sottoposti a sfruttamento sessuale in Sicilia | due arresti nella notte

Due cittadini cinesi sono finiti in manette a Siracusa nella notte tra venerdì e sabato. La Polizia di Stato ha smantellato un giro di sfruttamento sessuale, arrestando due persone coinvolte in un giro illegale di prostituzione. L’indagine, partita da alcune denunce, ha portato i agenti a intervenire e a scoprire un gruppo che costringeva alcune donne, anche loro cinesi, a prostituirsi contro la loro volontà.

Sicilia, cinesi costrette a prostituirsi: due arresti nella notte Un gruppo di persone, tra cui due cittadini stranieri di origine cinese, è stato arrestato nella notte di venerdì 6 febbraio 2026 a Siracusa, in Sicilia, in seguito a un’operazione della Polizia di Stato. L’operazione è stata condotta in un appartamento adibito a centro massaggi nella zona alta della città, nei pressi del viale Zecchino. Il luogo era stato individuato come punto d’attracco per una rete di sfruttamento sessuale, in cui giovani donne cinesi venivano costrette a fornire servizi sessuali a causa della paura di essere allontanate o espulse dal Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cinesi Siracusa Prato, arrestati due imprenditori cinesi per sfruttamento: facevano lavorare connazionali clandestini Prato: due veicoli a fuoco nella notte. Nuovo episodio a danno di cinesi La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cinesi Siracusa Argomenti discussi: Piazza Italia in amministrazione giudiziaria: Capi prodotti da terzisti che sfruttavano; Sfruttamento del lavoro, amministrazione giudiziaria per Piazza Italia. Piazza Italia, grossi guai. Il fast fashion cheap campano si allea con i cinesi di PratoA Prato lo sfruttamento è diventato un vero e proprio modello industriale. Ma l’amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale di Firenze ... huffingtonpost.it Opifici cinesi e guadagni da capogiro: lo schema che mette d'accordo lusso e fast fashion. Ora c'è Piazza Italia sotto accusaIl nuovo caso si inserisce nella lunga scia di inchieste su caporalato e brand di moda. L'ultima ha coinvolto Tod's, con le proteste del patron Diego Della Valle. La domanda è sempre la stessa: davver ... today.it LE PRIME CILIEGIE CINESI DELLA CONTEA DI CHENGCHENG ARRIVANO SUL MERCATO, VENDUTE A 84 $/KG Il 24 dicembre un frutticoltore locale ha spiegato che quest'anno gli alberi sono stati sottoposti a dormienza forzata e riscaldamento prima del facebook

