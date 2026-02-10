Trasporto pubblico | sul passaggio da Trotta Bus ad Air il Comune si dice fiducioso

Il Comune di Palermo si mostra ottimista sul passaggio del servizio di trasporto pubblico da Trotta Bus a Air. L’ordinanza è in vigore e si aspetta che venga rispettata, sperando di evitare problemi o ritardi nel cambio di gestione. La speranza è che tutto proceda senza intoppi, garantendo continuità ai cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si auspica che l'ordinanza sarà rispettata. Spiragli positivi per quanto riguarda il passaggio del servizio pubblico di trasporto nel capoluogo dalla Società Trotta Bus alla Azienda regionale Air. Ieri il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l'assessore comunale ai trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato i vertici della Regione, con il presidente di Commissione Regionale ai trasporti Luca Cascone e l'amministratore dell'Air Anthony Acconcia proprio per un confronto sulla nuova gestione del servizio degli autobus urbani a Benevento. L'assessore comunale, a commento della riunione partenopea, ha confermato che ci sarà dapprima un tavolo di confronto con Trotta forse nei prossimi giorni, poi con Air e quindi con il personale sindacale per il definitivo passaggio di cantiere.

Questa situazione solleva preoccupazioni sulla gestione dei pagamenti nel settore del trasporto pubblico, evidenziando le difficoltà affrontate dai lavoratori di Trotta Bus nonostante i fondi siano stati regolarmente versati dal Comune.

