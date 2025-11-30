AGI - Milano? Una città in continua crescita, sempre più attrattiva e sostenibile, con una grande attenzione all'ambiente, un incremento di aree pedonali e percorsi ciclabili e con risultati tangibili di miglioramento dell'inquinamento atmosferico, grazie alle politiche pubbliche per la mobilità intraprese nel corso degli ultimi dieci anni. Questo è quello che emerge dal report della Mobilità di Amat del 2025 - su dati del 2024 - giunto alla terza edizione e presentato alla Centrale dell'acqua di MM nell'ambito del Forum della Mobilità. Il report fornisce un racconto evolutivo, supportato da analisi e informazioni che abbracciano l'arco di diversi anni: il confronto parte, ove possibile, dal 2016, considerato che i valori del 2015 sono stati fortemente influenzati dal grande evento di Expo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Milano cambia la mobilità: più bici e trasporto pubblico