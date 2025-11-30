A Milano cambia la mobilità | più bici e trasporto pubblico
AGI - Milano? Una città in continua crescita, sempre più attrattiva e sostenibile, con una grande attenzione all'ambiente, un incremento di aree pedonali e percorsi ciclabili e con risultati tangibili di miglioramento dell'inquinamento atmosferico, grazie alle politiche pubbliche per la mobilità intraprese nel corso degli ultimi dieci anni. Questo è quello che emerge dal report della Mobilità di Amat del 2025 - su dati del 2024 - giunto alla terza edizione e presentato alla Centrale dell'acqua di MM nell'ambito del Forum della Mobilità. Il report fornisce un racconto evolutivo, supportato da analisi e informazioni che abbracciano l'arco di diversi anni: il confronto parte, ove possibile, dal 2016, considerato che i valori del 2015 sono stati fortemente influenzati dal grande evento di Expo. 🔗 Leggi su Agi.it
Scopri altri approfondimenti
Milano cambia davvero volto. Arriva la nuova ciclabile alla Ghisolfa: più sicurezza, meno traffico, un collegamento che mancava da anni. Ps la foto è un rendering il progetto finale non è noto Capiamo insieme perché è così importante Trovi l’articolo compl Vai su Facebook
“Chiaro ed evidente errore”. Nessuno può sostenere questa tesi, tanto che pure Simeone mimava un: “Non ne sono sicuro”. Eppure in #atleticomadridinter il var interviene e fa cambiare idea all’arbitro. Regolamento interpretativo, gravissimo quanto accaduto Vai su X
Metro M2 Milano, da oggi chiuse le stazioni di Lanza e Moscova/ Come cambia il percorso - La metro M2 Milano modifica il suo percorso da oggi, 19 luglio 2025: ecco come cambia dopo la chiusura di Lanza e Moscova Dalla giornata di oggi, sabato 19 luglio 2025, fino a quella del prossimo 7 ... Da ilsussidiario.net