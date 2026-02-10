Trasporto pubblico braccio di ferro Modello Matrioska Modena dice no | Serve pari dignità fra i territori

La polemica sui trasporti pubblici tra Modena e Bologna si fa più accesa. Modena si oppone al modello “Matrioska” e chiede pari dignità tra i territori. Il Comune di Modena critica l’attuale proposta, ritenendola sbilanciata e poco equilibrata. “Nessuno nega il ruolo di Bologna e della sua area, ma serve un progetto che rispetti le esigenze di tutti”, dice il sindaco. La discussione resta aperta, con le amministrazioni che cercano un accordo che soddisfi tutte le parti.

"Nessuno nega la rilevanza del Comune e dell’ area bolognese, ma la costruzione di un progetto equilibrato è cosa diversa da quanto oggi viene prospettato". Il consigliere regionale di Avs Paolo Trande commenta i dati di quella che potrebbe essere il futuro assetto societario dell’ azienda unica. Secondo questo schema, alla Regione andrebbe il 35,7% delle quote, in quanto arbitro della partita, come indicato ieri dal sindaco. Un altro 40% però finirebbe in dote il sindaco di Bologna (23,3% al Comune e 14,5% alla città metropolitana), quindi Tper al 6,3 per cento, i Comuni romagnoli e il bacino reggiano (con meno autobus, meno utenti e meno autisti), con il traino di Act (che include tutti i Comuni) e conservando una quota in Tper a differenza di Modena, sfiora il 4%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasporto pubblico, braccio di ferro. Modello Matrioska, Modena dice no: "Serve pari dignità fra i territori" Approfondimenti su Modena Bologna Trasporto pubblico locale, continua il braccio di ferro tra Trotta e sindacati: slitta il passaggio ad Air Braccio di ferro fra Powell e Trump, quando la politica sfida le banche centrali. Inchieste, inflazione e tassi d’interesse: cosa c’è in gioco Il confronto tra Jerome Powell e Donald Trump rappresenta un momento di tensione tra politica e politica monetaria. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Modena Bologna Argomenti discussi: Trasporto pubblico, braccio di ferro. Modello Matrioska, Modena dice no: Serve pari dignità fra i territori; Trasporto pubblico nel mirino di utenti, sindacato e autisti: La corriera non passa da una settimana; Autobus elettrico carico in 20 secondi: il sistema innovativo di Hitachi Energy; Noleggio con conducente, vince la linea sarda: il servizio è salvo nei piccoli centri. Regione Lombardia e il trasporto pubblico: quell’offerta diseguale di mobilità e il braccio di ferro sulla riformaMilano, 7 novembre 2025 - Prima della consueta maratona di fine anno per l’approvazione del Bilancio, in Consiglio regionale si tenterà una 100 metri: l’approvazione sprint della riforma della legge ... ilgiorno.it Calendario degli scioperi di febbraio: si fermano mezzi pubblici, treni e aereiDal trasporto pubblico locale ai treni fino agli aerei: febbraio presenta una raffica di scioperi che rischia di penalizzare la mobilità ... quifinanza.it Napoli aspetta una fiala. Da 637 anni, zitta. Ampolle sigillate dal 1389: liquefazione tre volte l’anno. Siamo nel Duomo di Napoli, davanti a una reliquia che fa la parte della “matrioska sacra”. Una fiala sta dentro un’altra, e tu la puoi solo guardare. Il protagonist facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.