A Monza e Brianza viaggi più sicuri coi militari e le forze dell' ordine sui mezzi pubblici
A Monza e Brianza, la presenza di militari e forze dell’ordine sui mezzi pubblici contribuisce a garantire maggiore sicurezza. Questa misura mira a rafforzare la tutela dei pendolari e a mantenere un ambiente più tranquillo nelle aree con alta densità di utenti, favorendo un viaggio più sereno e sicuro per tutti.
Più divise sui mezzi pubblici, più sicurezza per i cittadini, anche nei territori ad alta densità di pendolari come Monza e Brianza. Con l’approvazione della riforma del Trasporto Pubblico Locale, Regione Lombardia rafforza in modo concreto il presidio su treni, autobus e stazioni, confermando le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
