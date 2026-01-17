A Monza e Brianza viaggi più sicuri coi militari e le forze dell' ordine sui mezzi pubblici

A Monza e Brianza, la presenza di militari e forze dell’ordine sui mezzi pubblici contribuisce a garantire maggiore sicurezza. Questa misura mira a rafforzare la tutela dei pendolari e a mantenere un ambiente più tranquillo nelle aree con alta densità di utenti, favorendo un viaggio più sereno e sicuro per tutti.

