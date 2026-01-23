Abbonamenti gratis sui mezzi di trasporto per le forze dell' ordine Sinappe | Si rinnovi la misura

Il Sinappe ha richiesto il rinnovo degli abbonamenti gratuiti sui mezzi di trasporto per le forze dell’ordine. La misura rappresenta un supporto importante per il personale impegnato quotidianamente nel servizio pubblico. Con questa comunicazione, il sindacato autonoma della polizia penitenziaria auspica che le autorità competenti considerino favorevolmente questa richiesta, garantendo continuità e riconoscimento alle attività svolte dalle forze dell’ordine in Sicilia.

Illustrissimi dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, mobilità e dei trasporti della Regione Siciliana, Salvatore Lizzio, e assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, il Sinappe, sindacato autonomo della polizia penitenziaria intende sottoporre alla vostra.🔗 Leggi su Palermotoday.it

A Monza e Brianza viaggi più sicuri coi militari e le forze dell'ordine sui mezzi pubbliciA Monza e Brianza, la presenza di militari e forze dell'ordine sui mezzi pubblici contribuisce a garantire maggiore sicurezza.

Sicurezza a Roma, i cittadini bocciano le forze dell'ordine. Periferie e mezzi pubblici i luoghi più a rischio

