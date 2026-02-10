Trasferta amara per il Pioppo Futsal l’Agrigento Futsal si impone 5-4 nonostante una grandissima prestazione dei gialloverdi
Il Pioppo Futsal perde 5-4 in trasferta contro l’Agrigento Futsal al PalaMoncada di Porto Empedocle. I gialloverdi giocano una partita di grande cuore, ma non bastano le tante occasioni e la prestazione corsa a tutto campo. Alla fine, arriva una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Basile.
Marineo: "C'è rammarico per non aver portato punti a casa, ma stiamo crescendo molto, fiero dei miei compagni!" Sabato pomeriggio amaro per i gialloverdi di mister Basile che escono sconfitti dal PalaMoncada di Porto Empedocle per mano dell’Agrigento Futsal; non bastano una super prestazione e le innumerevoli parete di Marineo al Pioppo Futsal per agguantare punti importantissimi in un campo difficile. Il match parte subito con ritmi altissimi con i locali che assediano la metà campo dei gialloverdi, ma a trovare il vantaggio sono proprio gli ospiti con Ferrara. Il 19 è bravo a credere fino alla fine su un pallone che sembrava terminare in rimessa laterale, recupera la sfera e sorprende Guerrero. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
