Il Pioppo Futsal perde 5-4 in trasferta contro l’Agrigento Futsal al PalaMoncada di Porto Empedocle. I gialloverdi giocano una partita di grande cuore, ma non bastano le tante occasioni e la prestazione corsa a tutto campo. Alla fine, arriva una sconfitta che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Basile.

Marineo: "C'è rammarico per non aver portato punti a casa, ma stiamo crescendo molto, fiero dei miei compagni!" Sabato pomeriggio amaro per i gialloverdi di mister Basile che escono sconfitti dal PalaMoncada di Porto Empedocle per mano dell’Agrigento Futsal; non bastano una super prestazione e le innumerevoli parete di Marineo al Pioppo Futsal per agguantare punti importantissimi in un campo difficile. Il match parte subito con ritmi altissimi con i locali che assediano la metà campo dei gialloverdi, ma a trovare il vantaggio sono proprio gli ospiti con Ferrara. Il 19 è bravo a credere fino alla fine su un pallone che sembrava terminare in rimessa laterale, recupera la sfera e sorprende Guerrero. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Trasferta amara per il Pioppo Futsal, l’Agrigento Futsal si impone 5-4 nonostante una grandissima prestazione dei gialloverdi

Approfondimenti su Pioppo Futsal

Questa sera il Pioppo Futsal affronta l’Agrigento Futsal in trasferta al Pala Moncada di Porto Empedocle.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Pioppo Futsal

Argomenti discussi: Trasferta amara in terra salentina per l’Us Città di Fasano, sconfitto per 3-0; Trasferta amara per i Mastini, l’Alleghe vince 6-3; Per per la Dinamo una trasferta amara a Udine; Trasferta amara per la Cavallino 4 Torri.

Trasferta amara in terra salentina per l’Us Città di Fasano, sconfitto per 3-0Sesta giornata di ritorno della Serie D-Girone H. Domenica prossima sfida interna al Vito Curlo contro la Virtus Francavilla ... today.it

Valsesia Basket, trasferta amara a Trecate: in DR2 finisce 59-41Sconfitta esterna per la prima squadra della Valsesia Basket nel campionato di Divisione Regionale 2: sul parquet del Basket Club Trecate i valsesiani cedono 59-41 nella gara disputata il 6 febbraio 2 ... valsesianotizie.it

Benvenuto al mondo ELIA Tutta la grande famiglia del Pioppo Futsal è felicissima di dare il benvenuto al mondo al piccolo Elia Ciolino! Un'immensa gioia per il papà Davide (che rimane sempre il nostro "Ciolo") e la mamma Piera, che riempie di felicit - facebook.com facebook