Questa sera il Pioppo Futsal affronta l’Agrigento Futsal in trasferta al Pala Moncada di Porto Empedocle. I gialloverdi di mister Basile cercano punti importanti in vista della fine del campionato. La squadra si prepara a scendere in campo con determinazione, pronta a lottare su ogni pallone.

Basile: "Trasferta difficile contro un ottimo avversario, venderemo cara la pelle!" Ventesima giornata di Serie C1 in trasferta per i gialloverdi del Pioppo Futsal, la squadra di mister Basile sarà impegnata questo pomeriggio al Pala Moncada di Porto Empedocle. Ad attendere i gialloverdi i padroni di casa dell’Agrigento Futsal, terzi della classe a 41 punti, maturati grazie a 13 vittorie e 2 pareggi. Gli agrigentini non perdono da 5 partite consecutive, mentre i pioppesi sono reduci dal pareggio casalingo nel derby e si trovano attualmente in settimana posizione in classifica con 29 punti. Il match d’andata terminò in pareggio grazie alla rete di Ferrara a 24 secondi dalla sirena che fece esplodere il Pala Don Bosco al termine di una gara ricca d’emozioni e ritmi altissimi. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Trasferta a Porto Empedocle per il Pioppo Futsal, ad attendere i gialloverdi l’Agrigento Futsal al PalaMoncada

