Giro di boa per il Pioppo Futsal oggi i gialloverdi saranno ospiti del Palermo Futsal 89ers
Basile: "Gli 89ers stanno facendo davvero un bel campionato, noi dobbiamo dare continuità ai risultati!" L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
