Trapani-Benevento martedì 10 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici convocati Vittoria di misura per i ragazzi di Floro Flores

Questa sera il Benevento di Floro Flores ha conquistato una vittoria di misura sul campo del Trapani di Aronica. La partita, valida per il ventiseiesimo turno di Serie C girone C, si è conclusa con un risultato stretto, regalando ai sanniti tre punti importanti in trasferta. I giocatori sono scesi in campo alle 18:00 e hanno combattuto con determinazione, portando a casa un risultato positivo dopo una sfida intensa.

Ventiseiesimo turno di Serie C girone C infrasettimanale che vede il Benevento di Floro Flores impegnato sul campo del Trapani di Aronica. La squadra del vulcanico presidente Antonini al momento sta facendo parlare di sé più fuori dal campo che nel rettangolo di gioco: dopo l'esclusione degli Sharks dalla serie A di basket di parla anche di una situazione complicata per i granata, che già hanno.

