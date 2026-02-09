Padova-Carrarese martedì 10 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 20:00 all’Euganeo si gioca la partita tra Padova e Carrarese, valida per la 24esima giornata di Serie B. Le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi, e i tifosi sono pronti a seguire da vicino ogni azione. La sfida si presenta equilibrata, con le formazioni che vogliono conquistare punti importanti per la classifica.

La 24esima giornata della Serie B si disputa in infrasettimanale e nel programma delle sfide c’è anche quella tra Padova e Carrarese, che si gioca martedì all’Euganeo. I padroni di casa sono in netto calo ma hanno quantomeno interrotto la serie di sconfitte pareggiando nel weekend una partita rocambolesca con la Juve Stabia per 3-3.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Padova-Carrarese (martedì 10 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Padova Carrarese Carrarese-Südtirol (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici Sabato alle 15:00, allo Stadio dei Marmi, si gioca una partita importante tra Carrarese e Südtirol. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Padova Carrarese Argomenti discussi: Prevendita Padova-Carrarese (martedì 10/2 h 20); PADOVA-CARRARESE | Apre anche la prevendita per il turno infrasettimanale di martedì 10 febbraio; Serie B, date e orari delle partite fino alla 32esima giornata; Il calendario completo della Serie BKT 2025/26: dove vedere le partite | DAZN News IT. Live 24! Padova-Carrarese, -2: dopo il pari in rimonta è già tempo di pensare a martedì facebook Prevendita Padova - Carrarese (martedì 10/2 h 20): Subito vendita libera padovacalcio.it/prevendita-pad… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.