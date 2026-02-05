Stasera il Benevento di Floro Flores affronta in casa il Picerno di Bertotto nel venticinquesimo turno di Serie C. I sanniti cercano una vittoria per salire in classifica, mentre gli ospiti vogliono confermarsi in zona playoff. La partita si gioca alle 20:30 e si prevede una sfida intensa, con i padroni di casa che puntano sui gol di Floro Flores per portare a casa i tre punti.

Venticinquesimo turno di Serie C girone C che si apre con il Benevento di Floro Flores impegnato in casa contro il Picerno di Bertotto. Le Streghe da quando in panchina siede l’ex attaccante di Chievo e Arezzo volano: sono ben 10 le vittorie nelle ultime 12 partite e il KO del Catania ha ridato il primato in solitaria cn 3 punti di vantaggio. Impressionante il ruolino. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benevento-Picerno (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Vittoria con gol per i sanniti di Floro Flores

Questa sera alle 20:30 si gioca il match tra Benevento e Picerno, valido per il venticinquesimo turno di Serie C girone C.

Argomenti discussi: Calcio. Benevento-Picerno, al via la prevendita per il match di venerdì al Vigorito; SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-AZ PICERNO, DIRIGE MICHELE PASCULLI; Pronostici Benevento-Picerno: Statistiche, Analisi, Dove in TV 06.02.2026 Serie C; Serie C, Benevento-Picerno: come vederla gratis in streaming.

Benevento-Picerno affidata a Pasculli: ecco gli arbitri della 25ª giornataSarà Michele Pasculli, arbitro della sezione di Como, a dirigere la sfida tra Benevento e AZ Picerno, in programma venerdì sera allo stadio Ciro Vigorito con calcio d’inizio fissato alle 20:30. Il ... sanniosport.it

BeneventoNews24.it. . BENEVENTO| VERSO IL PICERNO, F. FLORES: "VI POTETE ASPETTARE DI TUTTO DOMANI" Il tecnico: "Ho ancora qualche dubbio di formazione per domani, speriamo la notte porti consiglio" facebook