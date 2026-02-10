Trampolino elastico dall' Etruria alle Olimpiadi 2032 | il sogno di Mariottini e Giusti

Due giovani ginnaste dell’Etruria hanno appena fatto un passo avanti verso le Olimpiadi di Los Angeles 2032. Mariottini e Giusti sono entrate nel progetto federale “ROG - Road to Olympic Games”, che punta a scoprire e preparare i migliori talenti italiani. Le due ragazze hanno già dimostrato di avere talento e ora si allenano con l’obiettivo di arrivare in alto, sperando di rappresentare l’Italia tra otto anni.

Prato, 10 febbraio 2026 – Due giovani ginnaste dell'Etruria sono rientrate nel progetto federale “ROG - Road to Olympic Games”, che promette di far crescere i migliori talenti italiani per prepararli alle Olimpiadi. Lo ha fatto sapere la società presieduta da Alice Bettini: si tratta nel dettaglio di Cloe Mariottini e Viola Giusti, giovanissime atlete del trampolino elastico che da diverse stagioni stanno facendo incetta a livello giovanile di titoli e medaglie nazionali ed internazionali. Giusti, allenata da Alessio Mascia, si allena da tempo presso l'Accademia Internazionale di Fano. Ad allenare Cloe è invece Anataly Titov, che già allenava Chiara Cecchi (la prima “promessa” pratese del trampolino elastico in ordine cronologico, oggi ventiduenne). 🔗 Leggi su Lanazione.it

Matteo Avanzini, campione del mondo di karate, esprime grande emozione per il titolo ottenuto e rinnova il suo impegno verso il sogno di partecipare alle Olimpiadi del 2032.

Il trampolino di Cortina smetterà di essere un luogo per il salto con gli sci.

