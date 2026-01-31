Il trampolino di Cortina non sarà più un trampolino
Il trampolino di Cortina smetterà di essere un luogo per il salto con gli sci. Da anni nessuno lo usa più, ormai. Ora diventerà un monumento, dopo un restauro che mira a conservarne l’aspetto originale. La decisione è stata presa per valorizzare la struttura e preservare un pezzo di storia dello sci italiano.
Da oltre cent’anni sulla strada che sale verso Cortina d’Ampezzo, poco prima del paese, i visitatori sono accolti dal grosso trampolino per il salto con gli sci. Fu costruito nel 1923 in legno di larice (all’epoca si chiamava Trampolino Franchetti), rifatto un paio di volte e infine abbandonato nel 1990. Fino a poco fa era messo male, adesso lo stanno restaurando in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina: ma solo come monumento e simbolo della vallata, non come trampolino da gara. Per il salto con gli sci infatti sono stati restaurati (ricostruiti, a dire il vero) i due trampolini dello Stadio del salto Giuseppe Dal Ben di Predazzo, dove si terranno le gare olimpiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it
