Il trampolino di Cortina smetterà di essere un luogo per il salto con gli sci. Da anni nessuno lo usa più, ormai. Ora diventerà un monumento, dopo un restauro che mira a conservarne l’aspetto originale. La decisione è stata presa per valorizzare la struttura e preservare un pezzo di storia dello sci italiano.

Da oltre cent’anni sulla strada che sale verso Cortina d’Ampezzo, poco prima del paese, i visitatori sono accolti dal grosso trampolino per il salto con gli sci. Fu costruito nel 1923 in legno di larice (all’epoca si chiamava Trampolino Franchetti), rifatto un paio di volte e infine abbandonato nel 1990. Fino a poco fa era messo male, adesso lo stanno restaurando in vista delle imminenti Olimpiadi invernali di Milano Cortina: ma solo come monumento e simbolo della vallata, non come trampolino da gara. Per il salto con gli sci infatti sono stati restaurati (ricostruiti, a dire il vero) i due trampolini dello Stadio del salto Giuseppe Dal Ben di Predazzo, dove si terranno le gare olimpiche. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il trampolino di Cortina non sarà più un trampolino

Le Olimpiadi tornano a Cortina, settant’anni dopo, con l’arrivo della fiaccola tra le montagne.

Milano si prepara a mostrare il suo lato sportivo.

