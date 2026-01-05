Karate Matteo Avanzini | L’oro mondiale un’emozione fortissima Sogno di essere alle Olimpiadi 2032
Matteo Avanzini, campione del mondo di karate, esprime grande emozione per il titolo ottenuto e rinnova il suo impegno verso il sogno di partecipare alle Olimpiadi del 2032. Dopo il successo ai Mondiali 2025 del Cairo nella categoria +84 kg, l’atleta italiano mira a confermarsi e spera in un futuro ritorno del karate tra le discipline olimpiche, mantenendo alta la speranza di conquistare una medaglia alle prossime Olimpiadi.
Matteo Avanzini non vuole fermarsi. L’astro nascente del karate italiano, già campione del mondo assoluto a livello individuale ai recenti Mondiali 2025 del Cairo (categoria +84 kg), è pronto ad affacciarsi verso il 2026 tenendo nel cuore la speranza che la disciplina possa tornare un giorno a far parte dello scenario olimpico – come successo a Tokyo – per aspirare a una medaglia a Cinque Cerchi. Il lombardo, intercettato dall’Ansa in queste ore, ha detto: “L’oro del Cairo è stata un’emozione fortissima, è stato un grande sogno e averlo trasformato in realtà è una cosa gigantesca. In Italia ci sono stati pochissimi campioni del mondo ed essere tra questi è una cosa incredibile, è difficile da realizzare ancora oggi e l’ho fatto solo in parte. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Karate, il bilancio dell’Italia ai Mondiali: “Siamo stati protagonisti, l’oro di Avanzini fiore all’occhiello”
Leggi anche: Mondiali di Karate Senior, Italia fa tris di medaglie: Avanzini è storico oro nel kumite maschile individuale
Karate, Matteo Avanzini: “L’oro mondiale un’emozione fortissima. Sogno di essere alle Olimpiadi 2032” - L'astro nascente del karate italiano, già campione del mondo assoluto a livello individuale ai recenti Mondiali 2025 ... oasport.it
Matteo Avanzini punta sempre più in alto: "Voglio vincere le Olimpiadi e lasciare un segno" - È dove vuole arrivare Matteo Avanzini, il 21enne karateka nato a Monza ma cresciuto a Muggiò che si laureato campione del mondo per la ... monzatoday.it
Avanzini il karate kid azzurro: 'Datemi i Giochi per un altro oro' - Non solo pallavolo, sci, nuoto, atletica: tra i trionfi dell'anno azzurro che si e' chiuso con vista sul futuro c'e' anche il karate di Matteo Avanzini, 'peso massimo' che in forza della sua eta' ... ansa.it
Sono stato 24h con il campione del mondo di karate @avanzini.matteo Ho avuto la grande opportunità di visitare il centro sportivo @fiamme.gialle per portarvi dietro le quinte di un atleta che a soli 21 anni è sul tetto del mondo Cosa pensa un atleta per poter vi - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.