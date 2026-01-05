Karate Matteo Avanzini | L’oro mondiale un’emozione fortissima Sogno di essere alle Olimpiadi 2032

Matteo Avanzini, campione del mondo di karate, esprime grande emozione per il titolo ottenuto e rinnova il suo impegno verso il sogno di partecipare alle Olimpiadi del 2032. Dopo il successo ai Mondiali 2025 del Cairo nella categoria +84 kg, l’atleta italiano mira a confermarsi e spera in un futuro ritorno del karate tra le discipline olimpiche, mantenendo alta la speranza di conquistare una medaglia alle prossime Olimpiadi.

Matteo Avanzini non vuole fermarsi. L’astro nascente del karate italiano, già campione del mondo assoluto a livello individuale ai recenti Mondiali 2025 del Cairo (categoria +84 kg), è pronto ad affacciarsi verso il 2026 tenendo nel cuore la speranza che la disciplina possa tornare un giorno a far parte dello scenario olimpico – come successo a Tokyo – per aspirare a una medaglia a Cinque Cerchi. Il lombardo, intercettato dall’Ansa in queste ore, ha detto: “L’oro del Cairo è stata un’emozione fortissima, è stato un grande sogno e averlo trasformato in realtà è una cosa gigantesca. In Italia ci sono stati pochissimi campioni del mondo ed essere tra questi è una cosa incredibile, è difficile da realizzare ancora oggi e l’ho fatto solo in parte. 🔗 Leggi su Oasport.it

