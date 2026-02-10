Questa mattina la città si è svegliata con una notizia sconvolgente. Un uomo di 32 anni è stato trovato senza vita all’alba, lasciando tutti sotto shock. La polizia indaga sulle cause di questa morte improvvisa.

Tempo di lettura: < 1 minuto La città della Concia si sveglia sotto shock per la tragica scomparsa di un giovane di 32 anni. Questa mattina, all’alba, il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella zona dei Santuari della Castelluccia a Solofra. A scoprire la tragedia è stato un cittadino che stava passeggiando: immediato l’allarme al 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di rito. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne sarebbe uscito di casa nelle prime ore del mattino dirigendosi verso l’area esterna dei Santuari della Castelluccia, dove si sarebbe tolto la vita impiccandosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragico risveglio per la comunità: 32enne trovato senza vita all’alba

All'alba, un grave incidente sulla A1 all'altezza di Caserta Sud ha causato la morte di Emanuele Esposito, un diciottenne che viaggiava in moto.

