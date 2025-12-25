l corpo di una 32enne originaria di L’Aquila è stato recuperato in un lago a Pilaz a Champoluc, in Valle d’Aosta. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa. Il recupero risalirebbe al 23 dicembre anche se la notizia sarebbe trapelata solo dopo. Da quanto si apprende la donna lavorava come. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Trovata senza vita in un lago in Valle d'Aosta: la vittima è una 32enne abruzzese

Leggi anche: Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio

Leggi anche: Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Donna trovata senza vita in un lago; Uomo trovato senza vita in un lago di sangue a Trieste nel Rione San Luigi; Trovata morta nel lago: era scomparsa dopo essere uscita dal lavoro, forse scivolata per il ghiaccio. La vittima aveva 32 anni; Aosta, scivola sul ghiaccio e cade nel lago: trovata morta donna di 32 anni. Era originaria dell'Aquila.

Trovata senza vita in un lago in Valle d'Aosta: la vittima è una 32enne abruzzese - L'ipotesi, al momento, è che possa essere scivolata sul ghiaccio in modo accidentale, ma è ancora tutto da accertare ... ilpescara.it