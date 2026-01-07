Tragico incidente stradale all’alba | perde la vita un diciottenne

All’alba, un grave incidente sulla A1 all’altezza di Caserta Sud ha causato la morte di Emanuele Esposito, un diciottenne che viaggiava in moto. L’impatto tra l’auto e la moto si è verificato nella carreggiata in direzione Sud, portando a conseguenze tragiche. La vicenda ha suscitato immediatamente l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine, che stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbe stato un impatto violento tra un’auto e una moto, avvenuto nella carreggiata in direzione Sud dell’autostrada A1 altezza Caserta Sud a porre fine all’esistenza del 18enne centauro  Emanuele Esposito. Inutili i soccorsi: nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia stradale sta accertando la dinamica dell’incidente, mentre la salma è a disposizione della magistratura per gli accertamenti del caso. Coinvolto nell’incidente anche un’altra persona, trasportata d’urgenza all’Azienda Ospedaliera di Caserta, versa in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

