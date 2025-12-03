Tragico incidente si schianta con l’auto contro un albero e muore a 48 anni

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 3 dicembre 2025 – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato alle 13:54 in via Gavillaccio. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo che stava viaggiando in auto avrebbe perso il controllo del veicolo, poi è uscito di strada e si sarebbe schiantato contro un albero. La dinamica esatta di quanto accaduto comunque resta ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti rapidamente carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

