Tragico incidente si schianta con l’auto contro un albero e muore a 48 anni

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 3 dicembre 2025 – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 dicembre, nel comune di Figline e Incisa Valdarno, dove un uomo di 48 anni  ha perso la vita in un incidente.  L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato alle 13:54 in via Gavillaccio. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo che stava viaggiando in auto avrebbe perso il controllo del veicolo, poi è uscito di strada e si sarebbe schiantato contro un albero.  La dinamica esatta di quanto accaduto comunque resta ancora da accertare.  Sul posto sono intervenuti rapidamente carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

tragico incidente si schianta con l8217auto contro un albero e muore a 48 anni

© Lanazione.it - Tragico incidente, si schianta con l’auto contro un albero e muore a 48 anni

Scopri altri approfondimenti

tragico incidente schianta l8217autoTragico incidente, si schianta con l’auto contro un albero e muore a 48 anni - Intervenuti carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Schianta L8217auto