Tragico investimento lungo la Pontina | non ce l’ha fatta il ciclista investito da un furgone

Un tragico incidente lungo la Pontina si è concluso con la perdita di una vita. Un ciclista, coinvolto in un grave investimento da parte di un furgone, non è riuscito a sopravvivere. La comunità è sconvolta da questa tragedia, che evidenzia ancora una volta la pericolosità delle strade e l’importanza di maggiore attenzione alla sicurezza.

Un cittadino indiano è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la via Pontina, nel territorio di Sabaudia. L'uomo stava percorrendo in bicicletta il tratto all'altezza del chilometro 91,400, quando è stato travolto da un furgone con cassone nei pressi della rotatoria che collega la statale con la Migliara 53. I soccorsi del 118 e il decesso sul posto. L' impatto è stato molto violento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il ciclista. Nonostante i ripetuti tentativi del personale medico, per l'uomo non c'è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

