Davide Spanu muore sulla Pontina uscendo di strada con l' auto

Un incidente mortale si è verificato ieri pomeriggio sulla Pontina, poco prima di Sabaudia. Davide Spanu ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro un guardrail. I soccorsi sono arrivati subito, ma per lui non c’era più niente da fare. La strada è stata chiusa per diverse ore mentre i vigili del fuoco e la polizia ricostruivano la dinamica dell’incidente. La famiglia di Spanu è sotto shock.

E' Davide Spanu la vittima del tragico incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 9 febbraio, lungo la Pontina, all'altezza di Sabaudia. Aveva 43 anni ed era alla guida di una Mini cooper. Stava percorrendo la strada al chilometro 83,600 quando, all'altezza della rotatoria.

