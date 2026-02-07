La figlia del panettiere ucciso a Sarno | Mio padre ci ha fatto da scudo

La figlia del panettiere di Sarno, Cristina Russo, ricorda ancora il padre come un uomo che ha cercato di proteggere la famiglia. La notte dell’omicidio, dice, lui si è messo in mezzo per difendere i suoi cari, usando se stesso come scudo. Cristina, 19 anni, parla con fatica ma con fermezza, mentre cerca di capire cosa sia successo davvero nel suo negozio di Piazza Sabotino. La polizia indaga senza sosta, ma ancora nessuna pista certa. La comunità di Sarno si stringe attorno alla famiglia, sconvolta per la perdita improv

Cristina Russo, 19 anni, è la figlia di Gaetano, il panettiere ucciso nella notte tra il 2 e il 3 febbraio nel suo negozio di Piazza Sabotino a Sarno in provincia di Salerno. A ucciderlo è stato il 35enne Andrea Sirica con dieci coltellate. Il pm Federica Loconte della procura di Nocera Inferiore lo ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio aggravato dall’efferatezza, dagli abietti e futili motivi e dall’aver approfittato della minorata difesa. Lei racconta oggi al Corriere della Sera cosa è successo quella notte. L’omicidio del panettiere a Sarno. «Io vi chiedo aiuto. Aiutatemi, vi prego perché lui deve restare in carcere per sempre.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Gaetano Russo

Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso nella sua panetteria, era intervenuto per proteggere la figlia di 19 anni da un cliente aggressivo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaetano Russo

Argomenti discussi: Difende la figlia in una lite, panettiere ucciso a coltellate; La figlia del panettiere ucciso a Sarno: Giustizia per mio padre; Gaetano Russo, il panettiere ucciso per difendere la figlia 19enne. Colpito con dieci coltellate; Sarno, interviene per difendere la figlia: panettiere ammazzato con sette coltellate.

Panettiere ucciso a Sarno, la figlia: Sono viva grazie a lui, vogliamo giustiziaLa figlia di Gaetano Russo, il panettiere ucciso a Sarno, chiede giustizia per il padre: Sono viva grazie a lui, deve essere ricordato per quello ... fanpage.it

La figlia del panettiere ucciso a Sarno: Ho supplicato di smetterla«Me l’hanno ucciso davanti agli occhi mentre lo supplicavo di fermarsi. Ho cercato di salvare mio padre, ma non ho potuto fare niente». È la testimonianza straziante di Cristina Russo, figlia di ... ilfattovesuviano.it

Veglia di preghiera questa sera in piazza Sabotino a Sarno nel ricordo di Gaetano Russo, morto per difendere la figlia dalla furia omicida di Andrea Sirica. “Vogliamo giustizia” la voce dalla piazza di tutti i presenti dove è stato ucciso il panettiere, nella sua bott facebook

Sarno, interviene per difendere la figlia: panettiere ammazzato con sette coltellate x.com