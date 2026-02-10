Tragedia sul lavoro a Pennabilli i sindacati | Indispensabile fare piena luce su quanto accaduto

Una nuova tragedia sul lavoro scuote il territorio di Pennabilli. Questa volta a Pontemessa, un incidente ha portato alla morte di un lavoratore. I sindacati chiedono chiarimenti e chiedono di fare piena luce su quanto accaduto, per capire le cause e prevenire altre tragedie simili. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza sul lavoro e sulle responsabilità di chi dovrebbe garantire condizioni più sicure.

Ancora una morte sul lavoro nel territorio riminese. La tragedia avvenuta a Pontemessa riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e delle responsabilità lungo le filiere produttive. A esprimere cordoglio e a chiedere piena chiarezza sono Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm–Uil Rimini che denunciano i rischi legati a esternalizzazioni e appalti. “La competizione sui costi - affermano - non può continuare a passare sulla pelle di chi lavora”. “Le indagini faranno emergere i dettagli e le responsabilità di quanto accaduto. Se le informazioni raccolte da Fim-Fiom-Uilm confermassero che l’azienda coinvolta opera come conto terzista all’interno di una filiera produttiva più ampia, questo elemento richiamerebbe con forza un tema che come sindacato denunciamo da tempo: la crescente esternalizzazione del lavoro, anche nel settore metalmeccanico, spesso attraverso aziende monocommessa o fortemente dipendenti da un unico committente”.🔗 Leggi su Riminitoday.it

