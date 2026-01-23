Incidente mortale sul lavoro a Livorno le reazioni della politica | Tragedia inaccettabile non basta il cordoglio I sindacati | Omicidio

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato a Livorno, suscitando reazioni immediate da parte della politica e dei sindacati. Le dichiarazioni esprimono dolore e condanna, con richieste di azioni concrete per prevenire simili tragedie. Usb e Cgil hanno sottolineato la gravità della situazione, definendo l’evento come un vero e proprio “omicidio” sul lavoro. La vicenda evidenzia la necessità di interventi efficaci per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Dolore trasversale e condanna dei sindacati che parlano di "operaicidio" e chiedono leggi ad hoc per gli infortuni sul lavoro Profondo e unanime cordoglio, che comunque "non può bastare", per l'ennesima tragedia sul lavoro. Con i sindacati, in particolar modo Usb e Cgil, durissimi che parlano di "omicidio" e "operaicidio". Sono queste le immediate reazioni all'incidente mortale che questa mattina di venerdì 23 gennaio ha sconvolto la città, dove un livornese di 50 anni, da anni residente a Ponsacco, è deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate dallo schiacciamento di un mezzo pesante.

