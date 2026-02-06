Mortale sul lavoro a Pennabilli Croatti e Lanzi M5S | Basta morti servono controlli responsabilità e prevenzione

Un incidente sul lavoro a Pennabilli si è trasformato in una tragedia. Un lavoratore ha perso la vita, portando dolore e sgomento tra i colleghi e la famiglia. Croatti e Lanzi del Movimento 5 Stelle chiedono più controlli, responsabilità e prevenzione per evitare che simili episodi si ripetano. “Basta morti”, sentenziano, sottolineando la necessità di intervenire subito.

"Un altro lavoratore morto. Un'altra famiglia distrutta. Un'altra tragedia che non può essere archiviata come fatalità". Così Croatti, Lanzi e GT Rimini commentano il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto questa mattina a Pennabilli, dove un operaio di 56 anni ha perso la vita schiacciato da.

