Traffico Lazio del 10-02-2026 ore 17 | 30

Nella giornata di oggi, il traffico nell’area romana e nella provincia di Viterbo si presenta molto intenso. Lungo il raccordo Viterbo-Terni ci sono rallentamenti leggeri tra Soriano nel Cimino e Roma, a causa di lavori in corso. Sulla Tangenziale di Roma, code e incolonnamenti si formano tra la Cassa e Castel Giubileo e anche tra Nomentana e La Rustica. La situazione si complica sulla Roma-L’Aquila, con rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli, e sulla Cassilina tra Setteville e Laghetto, dove il traff

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati molto intenso traffico nell'area Romana cominciamo dalla provincia di Viterbo sul raccordo Viterbo Terni abbiamo rallentamenti di lieve entità tra Soriano nel Cimino in direzione del Capoluogo della Tuscia vi sono dei lavori a Roma sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra la cassa e l'uscita di Castel Giubileo ancora in interna code sempre per traffico molto penso a partire dalla Nomentana fino all'uscita La Rustica decisamente trafficata anche la zona sud della raccordo ci riferiamo alla carreggiata esterna interessata da incolonnamenti a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla collana sulla Roma L'Aquila Teramo rallentamenti con possibili code per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni sul tratto urbano di questa autostrada code per traffico intenso tra la tangenziale del raccordo direzione dell'Aquila incolonnamenti sulla Tiburtina tra Setteville Tivoli situazione analoga sulla Casilina con traffico in coda tra la borghesia nella frazione di laghetto sulla Nettunense code a tratti due direzioni tra Frattocchie e Pavona Cecchina Campoleone code anche tra Aprilia e Campo di carne passiamo sulla Pontina abbiamo ancora una 20 a tratti a partire dall'uscita Fossignano Vallelata fino ad Aprilia direzione quindi di Latina poi dobbiamo segnalare un incidente sulla via Appia attenzione code tra l'abitato di Pantano d'inferno e il bivio per Latina Scalo Concludiamo con il lavoro in programma questa notte su tutto solo a partire dalle ore 22 chiusura dell'autostrada tra il bivio con la Roma L'Aquila uscita di Guidonia Montecelio in direzione quindi di Firenze apertura domani mattina alle 6 ancora in A1 tra le 22 e le 6 chiuso il casello di Magliano Sabina per entrare in autostrada verso Roma è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcuna dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale

