Traffico di droga dalla Calabria | eseguiti altri 8 arresti

La polizia ha arrestato otto persone nella lotta allo spaccio di droga tra Calabria e Sicilia. L’operazione si è conclusa con una serie di fermi che colpiscono ancora una volta la rete di trafficanti tra le due regioni. Gli agenti sono intervenuti sulla costa siciliana, smantellando una parte importante del sistema di distribuzione.

Calabria-Messina: la rete dello spaccio al collasso, otto nuovi arresti scuotono la costa siciliana. L'operazione di polizia, giunta al culmine di un'articolata indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Messina, ha inferto un duro colpo al traffico di droga tra Calabria e Sicilia orientale. Otto persone sono state arrestate nelle ultime ore, portando a ventitré il numero totale di individui colpiti dall'inchiesta, avviata lo scorso 27 gennaio. Le misure cautelari eseguite oggi, 10 febbraio 2026, comprendono quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, due arresti domiciliari e due obblighi di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.

