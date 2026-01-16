Catania rapina aggravata a un grossista di oreficeria | due arresti eseguiti dalla Polizia

La Polizia di Catania ha eseguito due arresti in seguito a un’operazione della Squadra Mobile, su disposizione del Tribunale, riguardante una rapina aggravata presso un grossista di oreficeria. Gli uomini sono stati accusati di aver commesso il reato in concorso e ora si trovano in custodia cautelare in carcere. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità locale, garantendo maggiore sicurezza nel territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Squadra Mobile su disposizione del Tribunale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina aggravata, commessa in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania ed eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura etnea. I soggetti destinatari del provvedimento. L’ordinanza riguarda: M. F. A., nato nel 1981. N. S. A., nato nel 1973. Secondo l’impianto accusatorio accolto dal giudice per le indagini preliminari, sussistono gravi indizi di colpevolezza, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, rapina aggravata a un grossista di oreficeria: due arresti eseguiti dalla Polizia Leggi anche: Tutte le fasi della rapina ad un grossista di oro ripresa dalle telecamere a Catania VIDEO Leggi anche: Rapina in abitazione da circa 500 mila euro a Catania: due arresti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Catania: due arresti per rapina aggravata ai danni di un grossista d’oro - Nei giorni scorsi, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in ... sicilianews24.it

Catania, rapina ai danni di un grossista di oro: due arresti - Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, nei giorni scorsi, è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Catania un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, ... catanianews.it

Catania, la rapina al commerciante veneto: le telecamere smascherano i due presunti ladri di oro (VIDEO) - Due uomini di 43 e 51 anni sono stati arrestati a Catania per una rapina aggravata ai danni di un grossista di oreficeria veneto. corrieretneo.it

In tre avevano preso di mira l’ufficio postale di Gravina di Catania ma sono stati sorpresi con in mano un borsone in tela contenente 150mila euro e arrestati dai poliziotti della #Squadramobile per il reato di tentata rapina in concorso. Leggi l'articolo completo s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.