Catania rapina aggravata a un grossista di oreficeria | due arresti eseguiti dalla Polizia

16 gen 2026

La Polizia di Catania ha eseguito due arresti in seguito a un’operazione della Squadra Mobile, su disposizione del Tribunale, riguardante una rapina aggravata presso un grossista di oreficeria. Gli uomini sono stati accusati di aver commesso il reato in concorso e ora si trovano in custodia cautelare in carcere. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità locale, garantendo maggiore sicurezza nel territorio.

Operazione della Squadra Mobile su disposizione del Tribunale. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la Polizia di Stato di Catania ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini, ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina aggravata, commessa in concorso. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catania ed eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura etnea. I soggetti destinatari del provvedimento. L'ordinanza riguarda: M. F. A., nato nel 1981. N. S. A., nato nel 1973. Secondo l'impianto accusatorio accolto dal giudice per le indagini preliminari, sussistono gravi indizi di colpevolezza, fermo restando il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

