Sei un traditore della patria Calenda esplode in Tv contro Vannacci | perché il leader di Azione ha ragione

Calenda ha perso la calma in diretta tv e ha attaccato duramente Vannacci, chiamandolo “traditore della patria”. La polemica si è scaldada subito, con entrambi che si sono scagliati sul sostegno all’Ucraina e sulla decisione di prorogare gli aiuti militari a Kiev. Lo scontro è diventato acceso e senza mezzi termini, lasciando intendere come ormai la questione sia più che mai aperta e divisiva.

Sono volate parole durissime nello studio de L’aria che tira. Il confronto tra Roberto Vannacci e Carlo Calenda è degenerato rapidamente in uno scontro frontale sul sostegno all’Ucraina e sul decreto che proroga l’invio di aiuti militari a Kiev. Il tono si è alzato, le accuse sono diventate personali e politiche insieme, fino all’affondo più pesante del leader di Azione contro il generale transfuga dalla Lega: “Traditore della patria”. La rivendicazione di Vannacci: «I voti sono miei». Il generale, da poco fuori dalla Lega, riguardo la sua posizione sul Dl Ucraina, che prevede la ratifica dei finanziamenti europei a Kiev, ha respinto le accuse di incoerenza e rivendicato la propria autonomia politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Approfondimenti su Calenda Vannacci

Questa mattina, il confronto tra Vannacci e Calenda a L'aria che tira si è trasformato in uno scontro acceso.

Ultime notizie su Calenda Vannacci

