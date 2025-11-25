Gus Van Sant torna alla regia dopo sette anni | ecco il trailer di Dead Man’s Wire ispirato a una storia vera

Il primo lungometraggio di Van Sant dopo Don't Worry è incentrato sulla storia vera di un cospirazionista assetato di vendetta che nel 1977 prese in ostaggio un banchiere È approdato in streaming il trailer di Dead Man's Wire, primo lungometraggio diretto da Gus Van Sant a sette anni di distanza da Don't Worry e presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il film è basato sulla storia vera del cospirazionista Tony Kiritsis che nel 1977, entrò negli uffici di Indianapolis della Meridian Mortgage Company con un fucile a canne mozze per tenere in ostaggio il suo presidente (Dacre Montgomery), sostenendo che il pezzo grosso dell'azienda lo avesse fregato sui pagamenti del mutuo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gus Van Sant torna alla regia dopo sette anni: ecco il trailer di Dead Man’s Wire, ispirato a una storia vera

