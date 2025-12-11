Ocse | aspettativa di vita oltre 84 anni Italia in testa

Secondo l'OCSE, l'aspettativa di vita media globale supera gli 84 anni, con l’Italia in testa alla classifica. Il nostro paese raggiunge un record di 84 anni e un mese, confermando un trend positivo e evidenziando i progressi nel settore sanitario e sociale. Questo risultato sottolinea l’importanza di politiche efficaci per il benessere della popolazione.

L’Italia è prima per aspettativa di vita, raggiungendo il record di 84 anni e un mese. È quanto emerge dal rapporto 2025 dell’OCSE. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ocse: aspettativa di vita oltre 84 anni. Italia in testa

: ’ ’ L’OCSE lancia un monito pesante: senza interventi rapidi e strutturali, la combinazione tra calo delle nascite, aumento dell’aspettativa di vita e sostenibilità del sistema previdenziale potrebbe p - facebook.com Vai su Facebook

Ocse: Italia prima in Ue per aspettativa di vita - Roma, 11 dicembre 2025 – Nel 2024, l' aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, la più alta nell'Unione europea, insieme alla Svezia, superando di sei mesi il livello pre- Lo riporta msn.com

Ocse, Italia prima per aspettativa di vita in Ue con 84,1 anni - "Nel 2024, l'aspettativa di vita in Italia ha raggiunto il record di 84,1 anni, la più alta nell'unione europea, insieme alla Svezia, superando di sei mesi il livello pre- Da ansa.it