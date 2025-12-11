Ocse | aspettativa di vita oltre 84 anni Italia in testa

Secondo l'OCSE, l'aspettativa di vita media globale supera gli 84 anni, con l’Italia in testa alla classifica. Il nostro paese raggiunge un record di 84 anni e un mese, confermando un trend positivo e evidenziando i progressi nel settore sanitario e sociale. Questo risultato sottolinea l’importanza di politiche efficaci per il benessere della popolazione.

L’Italia è prima per aspettativa di vita, raggiungendo il record di 84 anni e un mese. È quanto emerge dal rapporto 2025 dell’OCSE. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

