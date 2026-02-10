Toscana la domotica non è più un optional | case intelligenti e sostenibili il valore sale del 30%

In Toscana, le case intelligenti stanno diventando una realtà concreta. La domotica non è più solo un optional, ma un elemento che aumenta il valore degli immobili del 30%. La sostenibilità, infatti, si trasforma in un vero e proprio motore di crescita per il mercato immobiliare.

La sostenibilità non è più un vezzo ecologico, ma una leva finanziaria capace di spostare gli equilibri del mercato immobiliare. Chi vende una proprietà di lusso riqualificata ed energeticamente efficiente può spuntare un prezzo superiore fino al 30% rispetto a immobili simili ma "tradizionali". È quanto emerge dall'analisi di Carratelli Holding, gruppo fiorentino attivo nel real estate di pregio e nel restauro, che ha scattato una fotografia dell'andamento del settore in due regioni chiave: Toscana e Lazio. Secondo i dati diffusi da Gabriele Carratelli, fondatore del gruppo, l'efficienza energetica è diventata un parametro economico misurabile.

