Cantiere Sanità | la Asl Toscana sud est traccia la strada del futuro mettendo al centro la medicina del valore
Arezzo, 29 novembre 2025 – Dalla partecipazione alla concretezza: la Asl Toscana sud est compie un passo decisivo nel suo percorso di innovazione con Cantiere Sanità – Un’Azienda, Mille Voci, Un’Unica Visione. Ieri pomeriggio, al F orum Risk Management in corso ad Arezzo, il direttore generale Marco Torre ha illustrato le tappe del progetto e il valore del contributo attivo e qualificato delle professioniste e dei professionisti dell’Azienda. “Siamo orgogliosi del percorso fatto fino a qui - ha spiegato -. La nuova visione strategica della Asl Toscana sud est è frutto di un ampio processo partecipativo, che guiderà l’evoluzione dell’organizzazione verso un modello sempre più innovativo, sostenibile, centrato sulle persone e fondato sui principi della medicina del valore (Value-Based Healthcare)”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ArezzoTv. . Giù il sipario sulla 20° edizione del Forum Risk, ultimo evento la presetazione del "Cantiere Sanità" - facebook.com Vai su Facebook
“Cantiere Sanità”: la Asl traccia la strada del futuro mettendo al centro la medicina del valore - La Asl Toscana sud est ha organizzato ad Arezzo "Cantiere sanità" e ha gettato le basi per la sanità del futuro ... Segnala grossetonotizie.com
Asl Tse traccia la strada mettendo al centro la medicina del valore - Dalla partecipazione alla concretezza: la Asl Toscana sud est compie un passo decisivo nel suo percorso di innovazione con Cantiere Sanità – ... Secondo ilcittadinoonline.it
L’Asl lancia il ’Cantiere Sanità’: "Così si vincono le sfide del futuro" - Una nuova visione per la salute del futuro: la Asl Toscana Sud Est riparte dalle persone e dalla sanità nella giornata di confronto, dialogo e ascolto ’Cantiere Sanità. Lo riporta lanazione.it