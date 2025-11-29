Cantiere Sanità | la Asl Toscana sud est traccia la strada del futuro mettendo al centro la medicina del valore

Arezzo, 29 novembre 2025 – Dalla partecipazione alla concretezza: la Asl Toscana sud est compie un passo decisivo nel suo percorso di innovazione con Cantiere Sanità – Un’Azienda, Mille Voci, Un’Unica Visione. Ieri pomeriggio, al F orum Risk Management in corso ad Arezzo, il direttore generale Marco Torre ha illustrato le tappe del progetto e il valore del contributo attivo e qualificato delle professioniste e dei professionisti dell’Azienda. “Siamo orgogliosi del percorso fatto fino a qui - ha spiegato -. La nuova visione strategica della Asl Toscana sud est è frutto di un ampio processo partecipativo, che guiderà l’evoluzione dell’organizzazione verso un modello sempre più innovativo, sostenibile, centrato sulle persone e fondato sui principi della medicina del valore (Value-Based Healthcare)”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

