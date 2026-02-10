Toscana in allarme sanitario | proteste a Livorno per oltre 8mila operatori mancanti e graduatorie bloccate

Livorno esplode di rabbia. Oltre ottomila operatori sanitari mancano nel sistema regionale, e le proteste si fanno più accese. Medici, infermieri e operatori Usb scendono in piazza chiedendo risposte immediate e un intervento concreto. La situazione resta tesa, con le graduatorie bloccate da mesi e il personale in difficoltà.

Livorno è teatro di una crescente tensione nel sistema sanitario regionale. Medici, infermieri e operatori socio-sanitari dell'Unione Sindacale di Base (Usb) hanno intensificato le proteste, chiedendo un intervento urgente per affrontare la cronica carenza di personale e lo stallo nelle graduatorie di assegnazione. La mobilitazione, culminata in un presidio davanti all'ospedale di Livorno, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sollecitare la Regione Toscana ad adottare misure concrete per garantire il diritto alla salute dei cittadini. La situazione, secondo l'Usb, è critica. La Toscana registra una carenza di oltre seimila infermieri, quasi duemila medici e un numero imprecisato di altre figure sanitarie, come operatori socio-sanitari e tecnici.

