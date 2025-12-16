Richiami vivi illegali in Toscana | oltre 30 uccelli ricoverati in condizioni critiche alla Lipu Livorno

In Toscana, più di 30 uccelli, tra tordi e merli, sono stati ricoverati in condizioni critiche alla Lipu di Livorno. L'intervento delle forze dell'ordine, impegnate nel contrasto al commercio e alla detenzione illegale di richiami vivi, ha portato al sequestro di questi esemplari, evidenziando un grave problema di illegalità nel settore.

Il business illecito dei richiami vivi Video Il business illecito dei richiami vivi Video Il business illecito dei richiami vivi Richiami vivi illegali, oltre 30 uccelli ricoverati alla Lipu di Livorno - Oltre trenta uccelli sono stati ricoverati al centro Lipu Cruma di Livorno dopo un'operazione dei Carabinieri forestali contro il commercio e la ... gonews.it Trappole per l'avifauna e richiami vivi: denunciato - Quattro siti di uccellagione ritenuti illegali, per catturare l'avifauna, sono stati sequestrati dai carabinieri in un'area della bassa Valle Sabbia, in provincia di Brescia. rainews.it Il grido d'allarme dell'ENPA - "Orsi da uccidere, caccia, richiami vivi, utilizzo delle strade forestali: questi emendamenti rischiano di portarci indietro spazzando via decenni di sforzi per preservare la biodiversità del territorio trentino" x.com Abbiamo ricevuto questa e-mail dal WWF che pubblichiamo. CACCIA e RICHIAMI VIVI una pratica inammissibile, medievale e barbarica! Ciao Associazione, il nuovo DDL sulla caccia non solo non ferma la caccia selvaggia: la rilancia, la allarga, la peggi - facebook.com facebook

