Richiami vivi illegali in Toscana | oltre 30 uccelli ricoverati in condizioni critiche alla Lipu Livorno
In Toscana, più di 30 uccelli, tra tordi e merli, sono stati ricoverati in condizioni critiche alla Lipu di Livorno. L'intervento delle forze dell'ordine, impegnate nel contrasto al commercio e alla detenzione illegale di richiami vivi, ha portato al sequestro di questi esemplari, evidenziando un grave problema di illegalità nel settore.
