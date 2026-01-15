Pnrr e Coesione Sud graduatorie ancora bloccate | Cantieri a rischio

Le graduatorie del concorso Coesione Sud sono ferme da quasi un anno, mentre i progetti del PNRR incontrano difficoltà legate alla carenza di personale. Questa situazione mette a rischio l’avanzamento di numerosi cantieri e interventi, con possibili ripercussioni sulla realizzazione degli obiettivi di sviluppo nel Mezzogiorno. La situazione evidenzia la necessità di interventi tempestivi per sbloccare le procedure e garantire la continuità dei progetti.

I progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rischiano lo stop per mancanza di personale, mentre le graduatorie del concorso Coesione Sud restano ferme da quasi un anno. È questo il paradosso che minaccia l'attuazione degli investimenti a meno di sei mesi dalle scadenze operative dei cantieri. La carenza di figure specializzate negli organici della Pubblica Amministrazione sta rallentando la messa a terra dei fondi europei. Una situazione denunciata dal Comitato spontaneo degli idonei Ripam Coesione Sud, che evidenzia come la soluzione sia già disponibile ma inutilizzata. "Migliaia di funzionari selezionati tramite concorso sono pronti a entrare in servizio, ma senza scorrimento delle graduatorie e nuove assunzioni, Comuni, Province e Regioni non possono rispettare i cronoprogrammi dei progetti PNRR", dichiara il Comitato in una nota. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

