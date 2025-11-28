Fine della pace armata e ricerca di un leader | il Pd riparte dalle correnti

Lettera43.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sotto il (poco) sole della Toscana, si ritroveranno tra venerdì, sabato e domenica le correnti nuove ed eventuali del Partito Democratico, riunite per l’occasione a Montepulciano e a Prato. Filo-schleiniani con tanto di Elly Schlein in carne e ossa in provincia di Siena, impegnati a «costruire l’alternativa». Riformisti in terra pratese con Giorgio Gori e Matteo Biffoni, dediti a innovare per competere (e viceversa). Sostenitori dem (Imagoeconomica). I filo-Schlein di Franceschini &Co a Montepulciano. La ditta guidata da Andrea Orlando, Dario Franceschini e Roberto Speranza alzerà il bandone nel pomeriggio alle 15. 🔗 Leggi su Lettera43.it

fine della pace armata e ricerca di un leader il pd riparte dalle correnti

© Lettera43.it - Fine della pace armata e ricerca di un leader: il Pd riparte dalle correnti

Contenuti che potrebbero interessarti

Da Camp David a Sharm, 50 anni alla ricerca della pace - Dagli accordi di Camp David al vertice di Sharm el Sheik, sono cinquanta gli anni passati alla ricerca di una pace in Medio Oriente. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fine Pace Armata Ricerca