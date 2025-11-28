Fine della pace armata e ricerca di un leader | il Pd riparte dalle correnti
Sotto il (poco) sole della Toscana, si ritroveranno tra venerdì, sabato e domenica le correnti nuove ed eventuali del Partito Democratico, riunite per l’occasione a Montepulciano e a Prato. Filo-schleiniani con tanto di Elly Schlein in carne e ossa in provincia di Siena, impegnati a «costruire l’alternativa». Riformisti in terra pratese con Giorgio Gori e Matteo Biffoni, dediti a innovare per competere (e viceversa). Sostenitori dem (Imagoeconomica). I filo-Schlein di Franceschini &Co a Montepulciano. La ditta guidata da Andrea Orlando, Dario Franceschini e Roberto Speranza alzerà il bandone nel pomeriggio alle 15. 🔗 Leggi su Lettera43.it
