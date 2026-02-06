Ferite per Tutti | il nuovo album di Asteria esplora i momenti chiave della vita

Anita Ferrari, in arte Asteria, torna con un nuovo album intitolato *Ferite per Tutti*. L’album mette in musica le diverse fasi delle relazioni umane, dai momenti di gioia a quelli di crisi. Ferrari sceglie sonorità semplici e dirette per parlare di sentimenti universali, senza troppi fronzoli. Il lavoro si concentra sui momenti chiave della vita, spiegando come le ferite e le emozioni ci forgino giorno dopo giorno. La cantante si mette in gioco con sincerità, offrendo un album che si ascolta tutto d’un fiato.

**Asteria, alias Anita Ferrari, presenta *Ferite per Tutti*, un album che racconta le relazioni umane con una sensibilità unica. Il disco, nato nel suo studio e ispirato a momenti personali, è un’esperienza musicale diretta, senza sovrastrutture, e con un tocco romantico su vite che si toccano, si separano, si riconnettono.** Il nuovo lavoro dell’artista bergamasca, presentato in data 6 febbraio 2026, è stato realizzato in un’ottica molto personale, eppure universale. «Sono andata a cercare dentro me stessa», dichiara Asteria, che in questo album, con i suoi otto brani, vuole «romanticizzare momenti importanti della mia vita».🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Asteria Ferrari

Giorgia conquista nuovamente le classifiche con il suo nuovo album “G”, che debutta al primo posto della classifica album FIMINIQ, inclusi CD, vinili e musicassette.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Asteria Ferrari

Argomenti discussi: Asteria, l'album Ferite per Tutti: 'Romanticizzo la mia vita'; Asteria, fuori il nuovo album Ferite per tutti; ASTERIA: il nuovo album Ferite per tutti disponibile dal 30 gennaio; Maurizio De Giovanni. Il passato presenta il conto. Senza la verità, da Ustica a Regeni, le ferite non si rimarginano.

Asteria, l'album Ferite per Tutti: Romanticizzo momenti importanti della mia vitaLeggi su Sky TG24 l'articolo Asteria, l'album Ferite per Tutti: 'Romanticizzo momenti importanti della mia vita' ... tg24.sky.it

Asteria: Siamo tutti pieni di ferite: quando si soffre, soffrono tuttiAprirsi, raccontare, condividere, testimoniare l'importanza di prendersi cura della propria salute mentale. È quello che la giovane artista fa ... rockit.it

La gravità delle ferite e le circostanze del ricovero avevano destato fin da subito forte allarme. I medici che avevano preso in carico il piccolo, insospettiti dalla natura e dalla dinamica delle fratture Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le infor facebook