Raccolta del farmaco al via la settimana dedicata | a Piacenza il fabbisogno è di 3.046 confezioni

Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio si svolge la 26esima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco a Piacenza. L’obiettivo è raccogliere medicinali per le persone più fragili, che in città hanno bisogno di circa 3.046 confezioni per coprire il fabbisogno. L’iniziativa, promossa dal Banco Farmaceutico, invita i cittadini a contribuire portando farmaci di automedicazione e assistenza. È un gesto semplice, ma importante, per aiutare chi ha più bisogno in questo periodo.

I farmaci saranno poi consegnati a 21 enti benefici del territorio per la distribuzione. Circa 6mila le farmacie italiane aderenti (elenco completo su www.bancofarmaceutico.org) all'interno delle quali le cittadine e i cittadini potranno donare uno o più farmaci da banco, che più di duemila realtà benefiche si occuperanno di distribuire ai loro assistiti, un totale di 502mila persone in condizioni di povertà sanitaria, di cui 145mila minori, per un fabbisogno stimato superiore a 1,2 milioni di confezioni di medicinali. Un'iniziativa possibile grazie al sostegno di 21.

