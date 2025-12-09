Al borgo medievale di Carini ecco i mercatini natalizi | ogni weekend luci profumi e atmosfere d' altri tempi

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carini si accende per il Natale. Quest'anno sono moltissimi gli eventi e gli appuntamenti da non perdere. Tra le varie iniziative, fino al 6 gennaio, ogni fine settimana al borgo si svolgerà il mercatino di Natale tra luci, profumi e atmosfere d'altri tempi. Artigiani selezionati, musica dal vivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

