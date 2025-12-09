Al borgo medievale di Carini ecco i mercatini natalizi | ogni weekend luci profumi e atmosfere d' altri tempi
Carini si accende per il Natale. Quest'anno sono moltissimi gli eventi e gli appuntamenti da non perdere. Tra le varie iniziative, fino al 6 gennaio, ogni fine settimana al borgo si svolgerà il mercatino di Natale tra luci, profumi e atmosfere d'altri tempi. Artigiani selezionati, musica dal vivo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il borgo medievale ha di nuovo la sua strada: riaperta dopo quasi sei anni via di San Vittorino
Settembre al Borgo, secondo weeked con Paky Di Maio, Dadà e il corteo storico medievale
A Vogogna la Fiera d'autunno nel borgo medievale
L'atmosfera natalizia accende il borgo medievale tra animazioni, buon cibo e divertimento Ufficio Turistico Castell'Arquato Comune di Castell’Arquato Pro Loco Castell'Arquato - facebook.com Vai su Facebook
Le Vie del Natale 2025 a Varzi: mercatini nel borgo medievale dell’Oltrepò - Le Vie del Natale 2025 a Varzi: mercatini nel borgo medievale, specialità dell’Oltrepò Pavese, musica e atmosfera perfetta per una gita di Natale in giornata. Riporta paviafree.it
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it