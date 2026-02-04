Raccolta del farmaco dal 10 al 16 febbraio l' elenco delle farmacie dove è possibile donare medicinali per i più bisognosi

Da martedì 10 febbraio a lunedì 16, si svolge la 26esima edizione della Giornata di raccolta del farmaco. Le farmacie in tutta Italia saranno aperte per ricevere medicinali da donare a chi ne ha più bisogno. Questo è il momento in cui i cittadini possono contribuire portando i farmaci che non usano più, aiutando così le persone in difficoltà. L’iniziativa coinvolge numerose farmacie e si ripete ogni anno per sostenere chi vive situazioni di disagio.

Edizione numero 26 delle giornate promosse da Banco Farmaceutico, ecco quali tipologie di farmaci da banco possono essere utili La 26esima edizione della Giornata di raccolta del farmaco si svolgerà da martedì 10 a lunedì 16 febbraio. In 6mila farmacie che partecipano in tutte le città italiane si potrà donare uno o più medicinali da banco per chi ha bisogno. Il raccolto sarà consegnato a più di 2mila realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502mila persone in condizione di povertà sanitaria, offrendo gratuitamente cure e medicine. Servono, soprattutto, farmaci per l'influenza e pediatrici, decongestionanti nasali, analgesici, antistaminici e antifebbrili, farmaci ginecologici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, preparati per il trattamento di ferite e ulcerazioni, antinfiammatori, farmaci per i dolori articolari e disinfettanti.

