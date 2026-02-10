Al via le Giornate di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico | si punta a 12 mila medicinali in provincia

Questa settimana, in tutta Italia, si svolgono le Giornate di raccolta del farmaco organizzate da Banco Farmaceutico. L’obiettivo è raccogliere 12 mila medicinali in provincia, per aiutare le persone più fragili che non riescono a permettersi i farmaci necessari. L’iniziativa, arrivata alla 26esima edizione, dura dal 10 al 16 febbraio e coinvolge molte farmacie e volontari. La solidarietà si mette in campo per colmare le carenze e garantire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno.

In Emilia-Romagna la raccolta si svolgerà in 566 farmacie, con la presenza dei volontari del Banco nella giornata di sabato 14 febbraio Circa 6mila le farmacie italiane aderenti (elenco completo su www.bancofarmaceutico.org) all'interno delle quali le cittadine e i cittadini potranno donare uno o più farmaci da banco, che più di duemila realtà benefiche si occuperanno di distribuire ai loro assistiti, un totale di 502mila persone in condizioni di povertà sanitaria, di cui 145mila minori, per un fabbisogno stimato superiore a 1,2 milioni di confezioni di medicinali. Un'iniziativa possibile grazie al sostegno di 21.

