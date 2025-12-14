Joaquin Cortes il dolore per la perdita della madre | Per due anni non riuscivo a reagire

Joaquin Cortes ha vissuto un periodo difficile dopo la perdita della madre, Basilia Reyes Flores, scomparsa nel 2008 a causa di una malattia incurabile. Per due anni, il ballerino ha faticato a trovare la forza di reagire, affrontando un dolore profondo che lo ha segnato nel suo percorso personale e professionale.

