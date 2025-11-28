Separazioni Stefano Chiantini | Racconto il dolore della perdita in punta di piedi

Uscirà con Fandango il nuovo film di Stefano Chiantini presentato in anteprima al Torino Film Festival, ce ne ha parlato il regista. La montagna dà, la montagna toglie. Ed è proprio intorno a una drammatica perdita che ruota Separazioni, pellicola di Stefano Chiantini presentata al Torino Film Festival 2025, nella sezione Zibaldone. Quella composta da Mara (Barbora Bobulova), Pietro (Adriano Giannini) e dai figli adolescenti Laura e Agostino è una famiglia giovane, dinamica, unita, almeno in apparenza. Ma solo finché un incidente occorso a Laura in alta montagna non lacera questa unione. "Quelle a cui fa riferimento il titolo del mio film sono le separazioni non volute. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

