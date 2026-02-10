Torma la Giornata di raccolta del farmaco | serve oltre 1 milione di medicinali

Torna anche quest’anno la Giornata di raccolta del farmaco. Da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, farmacie di tutta Italia invitano i cittadini a donare medicinali ancora utili. Serve un milione di farmaci, che verranno distribuiti a chi ne ha bisogno. È un appuntamento che si ripete ogni anno, con l’obiettivo di recuperare medicinali scaduti o inutilizzati. Chi passa in farmacia può portare i propri farmaci e contribuire a questa grande iniziativa solidale.

Pisa, 10 febbraio 2026 – Nel 2026, da martedì 10 a lunedì 16 febbraio, si svolge la 26° edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. In 6.000 farmacie che partecipano in tutte le città italiane (espongono la locandina dell'iniziativa - L'elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org), si chiede ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per chi ha bisogno. I farmaci raccolti (nel 2025, 653.339 confezioni, pari a un valore di 5.980.898 euro e a una media di 111 confezioni donate in ogni farmacia) saranno consegnati a più di 2.000 realtà benefiche che si prendono cura di almeno 502.

