Torino problema muscolare per Obrador | ecco l' esito degli esami

A Torino, il giocatore Obrador ha scoperto di avere un problema muscolare. Gli esami hanno evidenziato un interessamento parziale del muscolo soleo della gamba destra. Per ora non si conoscono ancora i tempi di recupero, ma la partita per lui potrebbe essere a rischio.

"Il calciatore Rafel Obrador è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo soleo della gamba destra. La prognosi verrà definita secondo l'evoluzione clinica dell'infortunio", questo il comunicato del Torino circa le condizioni di Obrador. Problema muscolare al soleo della gamba destra dunque per il difensore granata, che difficilmente sarà a disposizione di Baroni per il prossimo match col Bologna. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'infortunio di Acerbi durante la partita Inter-Liverpool ha preoccupato tifosi e addetti ai lavori.

