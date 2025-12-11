Infortunio Acerbi l’esito degli esami strumentali | svelata l’entità del problema rimediato in Inter Liverpool!

L'infortunio di Acerbi durante la partita Inter-Liverpool ha preoccupato tifosi e addetti ai lavori. Gli esami strumentali effettuati hanno fornito chiarimenti sull'entità del problema fisico subito dal difensore, permettendo di valutare le prossime mosse del club. Di seguito, i dettagli e il comunicato ufficiale del club.

Tegola confermata per la difesa dell' Inter. Francesco Acerbi sarà costretto a rimanere ai box per diverso tempo in seguito all'infortunio rimediato durante il primo tempo della sfortunata sfida di Champions League contro il Liverpool. Questa mattina, il veterano della retroguardia nerazzurra si è sottoposto agli esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, che hanno chiarito l'entità del problema fisico. Il club di Viale della Liberazione ha reso noto che gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra.

