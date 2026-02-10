Questa mattina i tifosi del Torino si sono riuniti in segno di protesta prima della partita contro il Bologna. La Curva Sud rimarrà chiusa, una decisione presa in risposta a una manifestazione di dissenso organizzata dai gruppi della Maratona. Le immagini ufficiali mostrano un’immagine diversa dal solito, con i supporter che si sono radunati in modo pacifico per far sentire la loro voce. La partita si gioca, ma l’atmosfera in gradinata si fa più tesa del solito.

Una manifestazione di dissenso si manifesta in vista della gara casalinga tra Torino e Bologna, con i Gruppi Organizzati della Curva Maratona che comunicano l'assenza dalla curva per l'incontro di casa. L'iniziativa, ripetuta in precedenza, è volta a evidenziare una valutazione critica sull'andamento della squadra e sulla gestione societaria, ponendo l'attenzione sul ruolo della tifoseria come segnale di presenza e responsabilità. Nella nota diffusa ieri sera, poco prima delle ore 23, i gruppi hanno spiegato che anche in questa occasione non saranno presenti nel settore interessato. Il gesto è spiegato come una forma di protesta non aggressiva: la curva resta silenziosa e distante dall'azione, con la presenza dei tifosi prevista solo in prossimità del punto di ritrovo all'esterno della curva stessa.

© Mondosport24.com - Torino-Bologna, Curva Sud chiusa: le motivazioni e le immagini ufficiali

